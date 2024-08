São Paulo abre negociações com lateral português

São Paulo segue em busca de um lateral (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 16:16 • São Paulo

O São Paulo segue em busca por um lateral-esquerdo de peso. Após a saída de Welington, que assinou pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra e as negociações com Alex Sandro não avançarem como se esperava, Mario Rui foi o nome que veio a tona para compor o elenco de Luis Zubeldía, técnico do Tricolor.

O lateral tem contrato até o final de 2026 com seu time atual, o Napolli. Mas por conta do pouco espaço na temporada passada e vê com bons olhos uma recolocação no mercado brasileiro.

O Tricolor quer fechar com um novo jogador até a próxima semana, para já estrear nas quartas de final da Copa do Brasil e na Libertadores, passando pelo Nacional-URU, com confronto decisivo acontecendo na próxima quinta-feira (22)

O jogador também acumula passagens por outros clubes italianos, como Roma e Empoli, além de já ter sido convocado para defender a seleção de Portugal.