Retrospecto na Neo Química vira obstáculo para o São Paulo em meio à briga por Libertadores

O São Paulo está distante de conquistar uma vaga na Pré-Libertadores de 2026. Na oitava posição e distante dos primeiros colocados na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Hernán Crespo tem mais um obstáculo no clássico contra o Corinthians após a Data Fifa: vencer na Neo Química Arena.

Em 20 jogos disputados na casa do rival paulista, o Tricolor venceu apenas uma vez, empatou oito e perdeu 11, marcou 19 gols e sofreu 35, ou seja, um aproveitamento de apenas 18%, que fazem com que a missão de vencer na arena corintiana não seja fácil.

Essa única vitória aconteceu em janeiro de 2024, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o tabu de quase dez anos foi quebrado quando o Tricolor venceu o Timão por 2 a 1, com gols de Calleri e Luiz Gustavo.

No recorte apenas com disputas pelo Brasileirão, foram 11 partidas, sendo seis empates e cinco derrotas. E a primeira vitória no local nesta competição precisa vir justamente em um momento em que o São Paulo luta para tirar seus jogadores do departamento médico e busca vencer praticamente todos os jogos até o final para cravar a vaga no torneio continental.

Contas do São Paulo por vaga na Libertadores

Restam cinco rodadas para o final do Brasil e o São Paulo não pode perder mais nenhuma partida se quiser cravar uma vaga no G7. O time paulista tem 45 pontos e está a seis pontos do Fluminense, sétimo colocado, e em 15 pontos em disputa, precisa engatar uma boa sequência de vitórias. Isso, é claro, tendo como base a pontuação mínima que um sétimo colocado fez nos últimos cinco anos, ou seja, chegar aos 54 pontos.

Em 2020 e 2022, no entanto, a pontuação de um sétimo colocado foi de 58 pontos, o que faria com que o Tricolor precisasse fazer 13 pontos, ou seja, mais nenhuma derrota até o fim da competição.

Como Palmeiras e Flamengo lideram o Brasileirão e estão na final da Libertadores, são sete vagas possíveis para classificação para o continental por meio da competição nacional, sendo as cinco primeiras diretamente para a fase de grupos.

