Rafael revela 'culpados' em fase complicada do São Paulo

Capitão do elenco do São Paulo, Rafael revelou quem são os culpados por fase complicada do time. Com apenas uma vitória no Campeonato Paulista até então e vindo de uma derrota no clássico contra o Palmeiras, por 3 a 1, o defensor destacou como as questões políticas do clube afetam o rendimento em campo.

Mesmo com uma postura de separar setores, o capitão destacou que todas as questões, desde a renúncia de Casares até um novo presidente assumindo o comando, impactam - mesmo que o elenco tente se blindar.

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/ GazetaPRESS)

- Eu sempre entendo que a responsabilidade por vitórias e derrotas é coletiva, de toda a engrenagem. Começamos o ano de forma difícil, com a questão política, com dirigentes focados nesse cenário, à exceção do Rui. Quando isso acontece, a atenção se divide e o futebol acaba sendo afetado. O início é importante para nós, mas também passa pela nossa postura dentro de campo - disse Rafael.

Rafael também analisou o confronto contra o Palmeiras. Com mais uma derrota, o time está na 14ª posição da tabela, com quatro pontos. Ou seja, apenas uma posição da zona de rebaixamento.

- Fizemos um jogo diferente do que foi apresentado contra o Corinthians. Vale ressaltar que o novo presidente chegou, trouxe mais calma, e agora começamos a traçar planos para construir um caminho. Sabemos que será difícil, mas mantenho boas energias e confio muito neste elenco, no grupo e na comissão - completou.

