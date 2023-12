Mas problemas financeiros do clube do Morumbi fizeram a passagem do jogador ser uma das mais complicadas. Em 2019, chegou ao São Paulo com status de estrela, na época com um salário de R$ 1,5 milhão. A gestão passada do Tricolor, capitaneada por Leco, tinha o plano de colocar parceiros para bancar os vencimentos do jogador, mas a ideia nunca saiu do papel.