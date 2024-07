Com um a mais, São Paulo vence o Goiás e sai em vantagem na Copa do Brasil

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 30/07/2024 - 22:06 • São Paulo (SP)

Com força máxima dentro de campo, o São Paulo conseguiu um resultado importante no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Contra o Goiás, no Morumbis, o time comandado por Luís Zubeldía venceu por 2 a 0, com gols de Luciano e Calleri. O time da casa atuou com um homem a mais durante todo o segundo tempo, já que no fim do primeiro, Marcão Silva acabou expulso.

Agora, o time paulista pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, marcado para o dia 8 de agosto, às 20h, no Serrinha, que avança às quartas de final da competição nacional. O Tricolor, aliás, é o atual campeão e busca o bi.

O jogo

Apesar da maior posse de bola e mais chances no primeiro tempo, o São Paulo não conseguiu aproveitar e reverter as finalizações em gol. Lucas, Luciano e Calleri tiveram oportunidades de abrir o marcador e, na melhor delas, no último lance da primeira etapa, o argentino viu David Braz salvar o gol em cima da linha. Antes disso, o Tricolor já havia ficado com um jogador a mais, após expulsão de Marcão Silva, por falta em Luciano e, após checagem no VAR, cartão vermelho.

Na etapa complementar, Luciano precisou de apenas um minuto para transformar a superioridade são-paulina em gol. Erick recebeu em velocidade na direita e cruzou rasteiro para Calleri, que arriscou, mas Tadeu defendeu. No rebote, Luciano mandou para o fundo do gol. Aos 28 minutos, Calleri balançou as redes, mas teve seu gol anulado por impedimento. Aos 34, no entanto, o gol foi legítimo. Após defesa de Tadeu em chute de Luiz Gustavo, Calleri pega o rebote e amplia o marcador.

O que vem por aí?

O duelo de volta da Copa do Brasil está marcado para o dia 8 de agosto, às 20h, no Serrinha. Antes, pelo Brasileirão, o São Paulo vai a campo para encarar o Flamengo, neste sábado (3), às 21h30, no Morumbis, pela 21ª rodada. Pela Série B, o Goiás pega o Novorizontino, no domingo (4), às 18h30, no Jorjão.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 GOIÁS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: terça-feira, 30 de julho de 2024, às 20h;

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira.

GOIÁS (Técnico: Márcio Zanardi)

Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz, Messias, Diego, Nathan Melo, Marcão Silva, Régis, Sander Wellinton, Edu Junior.