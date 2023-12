O São Paulo terá alguns desafios no próximo ano. Além do Campeonato Paulista e Brasileiro, a equipe volta para a Copa Libertadores, na qual se classificou após conquistar a Copa do Brasil neste ano. A última vez que o Tricolor disputou o continental foi em 2021. Desde então, foram dois anos seguidos só conseguindo a classificação para a Sul-Americana. Além destas três citadas, a Copa do Brasil também entrará no calendário tricolor para 2024.