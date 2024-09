Foto: Pedro Zacchi/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 18:42 • Araraquara (SP)

Após decisão em pênaltis, o São Paulo avançou, neste domingo (8), sobre a Ferroviária e vai à final do Brasileirão Feminino pela primeira vez em sua história.

No tempo regulamentar da partida na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o jogo terminou em 1 a 0 para as donas da casa. Com o placar agregado de 2 a 2, a decisão foi nos pênaltis. A goleira Carlinha brilhou ao defender todas as cobranças das Guerreiras Grenás e garantiu a classificação do Tricolor.

Em busca do título inédito, o São Paulo irá enfrentar o Corinthians pela final do Brasileirão Feminino.

Como foi a partida entre Ferroviária e São Paulo?

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances claras de gol para ambos os lados. O São Paulo manteve firme a marcação durante a maior parte da partida o que dificultou as possibilidades de criação da Ferroviária.

Em contrapartida, a etapa complementar foi favorável as Guerreiras Grenás. As donas da casa voltaram com maior ímpeto para buscar a vitória. Aos 40 minutos da segunda etapa, em dividida dentro da pequena área, a árbitra foi chamada pelo VAR e marcou a penalidade máxima à favor da Ferroviária.

Duda Santos marcou e abriu o placar. Nos nove minutos de acréscimos, Camilinha arriscou de fora da área para igualar o jogo, mas não obteve sucesso. 1 a 0 no final do tempo regulamentar.

A decisão da semifinal foi nas penalidades. Com três gols para o São Paulo e todas as três cobranças da Ferroviária defendidas pela goleira Carlinha, o Tricolor vai à final do Brasileirão Feminino pela primeira vez na história.

A Final

A final do Brasileirão Feminino está marcada para os próximos domingos, 15 e 22 de setembro. O duelo da decisão será entre São Paulo e Corinthians.

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO FEMININO - SEMIFINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: domingo, 8 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA (Técnico: Jéssica de Lima)

Luciana; Katiuscia, Rafa Soares, Luana e Fátima Dutra; Cris, Duda Santos e Micaelly; Mylena Carioca, Neném e Júlia Beatriz.

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline, Camilinha e Mariana Santos; Ariel Godoi e R.Mineira.