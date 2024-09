Por que a atual Libertadores virou obsessão para Lucas Moura e São Paulo

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 25/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP) • Atualizada em 25/09/2024 - 08:33

A taça Libertadores é a cereja do bolo para qualquer time que disputa o torneio continental. Para o São Paulo, em 2024, não é diferente. O Tricolor vai para o tudo ou nada para passar pelo Botafogo, nesta quarta-feira (25), e garantir uma vaga na semifinal, fase em que não chega desde 2016. O jogo, inclusive, vale para definir os rumos do clube nesta reta final de temporada.

Ídolo do clube paulista, o meia-atacante Lucas Moura joga a competição pela primeira vez em sua carreira. A disputa da Libertadores, inclusive, foi um dos motivos para o "fico" do camisa 7 no Tricolor para esta temporada, já que o jogador tinha desejo de jogar e vencer o torneio continental.

- A Libertadores é uma competição almejada por todos aqui no Brasil. Nunca tive a oportunidade de jogar, com certeza isso tem que ser pesado na balança também. Estamos conversando, estamos otimistas, vamos esperar uma decisão em breve - disse Lucas Moura antes de acertar a prorrogação de seu contrato com o São Paulo.

Lucas já foi campeão da Sul-Americana pelo São Paulo, em 2012, mas não chegou a disputar a Libertadores, já que deixou o clube para jogar no PSG após a conquista do torneio daquele ano.

Para o São Paulo, o peso de seguir na competição até o fim também é gigantesco, afinal, o clube é tricampeão da Libertadores. Além disso, por ser tricampeão mundial, a ideia da diretoria é participar do novo formato da competição em 2025.

Caso seja eliminado nesta fase da competição, o Tricolor praticamente dá adeus a 2024. Em quinto lugar no Brasileirão, com 44 pontos, está a 12 de distância do líder Botafogo. A ideia no Brasileirão é pelo menos ficar entre os quatro primeiros para garantir a vaga direta na próxima edição da Libertadores.