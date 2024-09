São Paulo busca marca que não atinge há oito anos na Libertadores

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 24/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O São Paulo tem o jogo da vida nesta quarta-feira (25) diante do Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Os donos da casa não chegam a uma semifinal do torneio continental desde 2016 e, agora, têm a chance de voltar a mostrar sua força no cenário internacional.

Dono de três titulos da Libertadores (1992, 1993 e 2005), o Tricolor, atualmente comandado pelo técnico Luis Zubeldía, arrancou um empate sem gols com o Glorioso no jogo de ida. Agora, com a força de sua torcida, no Morumbis, poderá voltar a sonhar com uma nova conquista do torneio após 19 anos. Para isso, basta uma vitória magra.

O meia-atacante Lucas Moura comentou sobre o duelo contra o Botafogo e da importância de avançar na competição. Esta, inclusive, é a primeira vez que o ídolo são-paulino disputa a competição em sua carreira.

- A gente sabe do tamanho dessa competição para o torcedor do São Paulo. Será um grande jogo de duas grandes equipes. Vamos nos preparar da melhor maneira para chegar bem e sair sorrindo de campo - disse o camisa 7 do Tricolor.

Até aqui, o Tricolor faz uma boa competição. Para chegar às quartas de final, o São Paulo eliminou o Nacional-URU e, caso avance novamente, pegará o vencedor do confronto entre Peñarol x Flamengo.