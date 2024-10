Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 16:45 • São Paulo (SP)

O volante Pablo Maia, do São Paulo, está fora dos gramados desde abril, quando passou por uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Apesar de já estar em processo de trabalhos físicos com a comissão técnica do clube, o jogador só voltará aos gramados no início de 2025.

– É um pouco difícil se lesionar, mas está sendo uma evolução boa, passo a passo, respeitando o processo, que é algo importante. E uma outra parte a trabalhar muito é o mental. Com a ajuda das pessoas, da minha família, estou tendo cabeça boa e tranquilidade para focar na recuperação – disse Pablo Maia, em vídeo divulgado em suas redes sociais.

– Mas o primeiro de tudo é voltar bem, confiante, para entregar meu melhor no São Paulo, ganhar títulos, com certeza, e conseguir me empenhar da melhor maneira possível – completou o volante tricolor.

O Tricolor volta a campo só na semana que vem, na terça-feira (5), às 21h30, para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Lesão no início da temporada

Antes da lesão, Pablo Maia vivia um dos melhores momentos de sua carreira, vindo de uma primeira convocação à seleção brasileira principal. No período em que passou por cirurgia, o volante havia atuado em 18 jogos no ano, sendo 17 como titular do São Paulo.