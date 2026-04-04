Escalação: Lucas Ramon projeta volta por cima do São Paulo contra o Cruzeiro no Brasileirão

O São Paulo entrará em campo contra o Cruzeiro diante de sua torcida, no Estádio do Morumbis, na noite deste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Brasileirão, com um único objetivo: vencer. Isso porque o time paulista vem de uma sequência de três jogos sem vitória e precisa mostrar resultados, principalmente em razão da pressão em cima do técnico Roger Machado.

continua após a publicidade

➡️São Paulo chega a acordo para rescindir com Oscar, e meia abre mão de valor milionário

Ao empatar com o Internacional, no Beira-Rio, por 1 a 1, no primeiro jogo após a Data Fifa, o São Paulo chegou a três resultados negativos, já que vinha de derrotas para o Atlético-MG e também para o Palmeiras, hoje líder da competição nacional.

Com isso, o treinador igualou a sequência de Hernán Crespo, então técnico do Tricolor, alcançou no Campeonato Paulista, quando empatou com o Corinthians e perdeu para Portuguesa e Palmeiras, colocando em dúvida se o time chegaria longe no Estadual ou se brigaria contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

- A expectativa é vencer e fazer um bom trabalho. Sabemos que não tem jogos fáceis e contamos com a torcida para nos apoiar, é quem nos ajuda e nos incentiva do começo ao fim. Vamos dar nosso melhor para buscar essa vitória - disse o lateral-direito Lucas Ramon.

- Temos buscado fazer mais jogadas, temos treinado bastante a profundidade e estudado bastante o adversário. Sabemos que demanda tempo, mas precisamos dar uma resposta já. Vamos trabalhar e executar o que treinamos neste período em que ficamos parados - continuou o jogador.

continua após a publicidade

Lucas Ramon contou que se cobra muito pela constância e tem recebido certa liberdade com a nova comissão técnica.

➡️ Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

- Estou me sentindo bem. Me cobro muito pela constância, sei que chegar aqui foi difícil e a constância é o que me mantém. O professor tem me dado liberdade, disse para continuar trabalhando e a gente vai aperfeiçoando. Ele está aqui para nos ajudar e contribuir da melhor forma - finalizou.

Atualmente, o São Paulo é o quarto colocado na tabela de classificação do Brasileirão, atrás de Palmeiras, com 22 pontos, Fluminense, com 19 pontos, e Bahia, com 17, mesma pontuação do Tricolor, mas separados pelos critérios de desempate.

Provável escalação do São Paulo:

Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Enzo Diaz (Wendell); Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla (Cauly); Artur, Luciano (Ferreira) e Calleri.

⚽Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.