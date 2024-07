(Foto: Divulgação / São Paulo FC)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 09/07/2024 - 05:40 • São Paulo (SP)

Com a saída do lateral-esquerdo Welington, de 23 anos, que aceitou uma oferta para deixar o São Paulo e defender o Southampton, da Inglaterra, o time paulista terá de recorrer ao mercado para suprir a perda de seu jogador titular, que pode deixar o Brasil até mesmo antes do fim de seu contrato, que vai até dezembro.

Atualmente, o jovem Patryck aparece como opção no elenco tricolor, mas ainda que tenha essa peça à disposição da comissão técnica, a diretoria sabe que precisa contratar um novo nome.

A primeira opção do Tricolor é pela contratação de Alex Sandro, de 33 anos, que estava na Juventus, da Itália, e agora está livre no mercado. No entanto, o jogador espera permanecer na Europa, mas caso opte em voltar ao futebol brasileiro, o Tricolor faria uma proposta. A ideia do time comandado por Luís Zubeldía é contratar um jogador que já chegue para ser titular da posição.

Outro nome que corre nos bastidores é do colombiano Cristian Borja, de 31 anos, que chegou a ser sondado pelo Corinthians, mas que o Tricolor tenta dar chapéu, segundo informação do 'UOL'. O lateral seria a opção B da diretoria são-paulina, que já sabe dos valores e se prepara para formalizar uma oferta nos próximos dias.

Uma outra opção que não está no radar são-paulino, mas que tem contrato apenas até dezembro deste ano é Marcelo Morales, de 21 anos, da Universidad de Chile. Ele é considerado uma promessa do futebol chileno, e inclusive marca presença na seleção sub-20 com frequência. Nesta temporada, atuou em 15 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

No Brasil, a janela de transferência de jogadores fica aberta entre 10 de julho e 2 de agosto.

Welington não renovou com o Tricolor

O Southampton, clube da Premier League, negocia com o São Paulo a liberação do atleta nas próximas semanas para que possa fazer a pré-temporada com seus novos companheiros. A equipe brasileira impõe uma compensação financeira para que Wellington saia do clube na janela de transferências do meio do ano.

O Southampton está disposto a ceder parte dos direitos econômicos do atleta, o que faria com que o Tricolor tivesse uma porcentagem em relação a uma futura venda do lateral.