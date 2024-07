Joia do São Paulo aceita oferta de clube da Premier League; Tricolor impõe condição

Wellington está próximo de deixar o São Paulo e vestir a camisa do Southampton (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)







Escrito por João Brandão e Rafael Oliva • Publicada em 05/07/2024 - 17:34 • São Paulo (SP)

O lateral-esquerdo Wellington aceitou uma oferta para deixar o São Paulo e defender o Southampton, da Inglaterra, segundo informação do "ge" e confirmada pelo Lance!. O jovem de 23 anos tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2024.

No entanto, o clube da Premier League negocia com o Soberano a liberação do atleta nas próximas semanas para que possa fazer a pré-temporada com seus novos companheiros. Nesse ponto, a equipe brasileira impõe uma condição para se desfazer do jogador nesse momento.

O São Paulo exige uma compensação financeira para que Wellington saia do clube na janela de transferências do meio do ano. O Southampton está disposto a ceder parte dos direitos econômicos do atleta, o que faria com que o Tricolor tivesse uma porcentagem em relação a uma futura venda do lateral.

Desde o início de 2024, o Soberano vinha conversando com o entorno do jovem, mas encontrando resistência em busca de uma renovação contratual. O atleta é peça chave do time comandado por Zubeldia.