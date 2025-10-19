O que está em jogo para o São Paulo contra o Mirassol?

A partida do São Paulo contra o Mirassol é mais do que apenas uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, dia 19, as equipes se enfrentam pela 29ª rodada da competição com algumas metas em mente.

O Tricolor vem de duas derrotas recentes no Brasileirão. Na oitava colocação da tabela, busca uma arrancada vista como urgente para entrar no G6 e se aproximar da zona que classifica para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Mirassol, por sua vez, é o quarto colocado. Entenda o que está em jogo para o time de Hernán Crespo.

Tabela antes de tudo

O Brasileirão está na sua reta final e a competição se afunilando ainda mais. O São Paulo, como dito, tem em mente qual é seu objetivo principal de forma clara. Os próximos jogos são decisivos. O Tricolor encara o Mirassol no José Maria de Campos Maia. Na sequência, os próximos cinco jogos são contra o Bahia, Vasco, Flamengo, Bragantino e Corinthians.

Destes, somente contra o Bahia será no Morumbis. Ou seja, não será um caminho fácil. Há cinco pontos de entrar no G6, com 38 pontos, todos os confrontos devem ser vistos como verdadeiras decisões.

O São Paulo perdeu do Mirassol por 2 a 0, no Morumbi, pela 10ª rodada do Brasileirão. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

São Paulo defende um tabu no estádio do Mirassol

Em sete jogos disputados no Maião, o São Paulo venceu quatro e empatou três. Desta forma, tem este tabu para defender também. Além disso, são onze gols marcados e apenas quatro sofridos. Vale destacar que esta marca é mantida desde 2008, quando o Tricolor enfrentou o Mirassol no estádio pela primeira vez.

Evitar mais uma lei do ex

A famosa “lei do ex” parece nunca falhar no futebol, e o São Paulo tem um novo desafio para evitar novamente. Um dos grandes destaques do Mirassol na temporada é Reinaldo, autor de 11 gols.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo já havia deixado sua marca justamente contra o Tricolor, ao anotar um dos gols na vitória do Mirassol por 2 a 0. O outro gol da partida foi contra, marcado por Nahuel Ferraresi.