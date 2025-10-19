O que está em jogo para o São Paulo contra o Mirassol?
Tricolor defende tabu contra o Mirassol fora de casa
A partida do São Paulo contra o Mirassol é mais do que apenas uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, dia 19, as equipes se enfrentam pela 29ª rodada da competição com algumas metas em mente.
O Tricolor vem de duas derrotas recentes no Brasileirão. Na oitava colocação da tabela, busca uma arrancada vista como urgente para entrar no G6 e se aproximar da zona que classifica para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Mirassol, por sua vez, é o quarto colocado. Entenda o que está em jogo para o time de Hernán Crespo.
Tabela antes de tudo
O Brasileirão está na sua reta final e a competição se afunilando ainda mais. O São Paulo, como dito, tem em mente qual é seu objetivo principal de forma clara. Os próximos jogos são decisivos. O Tricolor encara o Mirassol no José Maria de Campos Maia. Na sequência, os próximos cinco jogos são contra o Bahia, Vasco, Flamengo, Bragantino e Corinthians.
Destes, somente contra o Bahia será no Morumbis. Ou seja, não será um caminho fácil. Há cinco pontos de entrar no G6, com 38 pontos, todos os confrontos devem ser vistos como verdadeiras decisões.
São Paulo defende um tabu no estádio do Mirassol
Em sete jogos disputados no Maião, o São Paulo venceu quatro e empatou três. Desta forma, tem este tabu para defender também. Além disso, são onze gols marcados e apenas quatro sofridos. Vale destacar que esta marca é mantida desde 2008, quando o Tricolor enfrentou o Mirassol no estádio pela primeira vez.
Evitar mais uma lei do ex
A famosa “lei do ex” parece nunca falhar no futebol, e o São Paulo tem um novo desafio para evitar novamente. Um dos grandes destaques do Mirassol na temporada é Reinaldo, autor de 11 gols.
No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo já havia deixado sua marca justamente contra o Tricolor, ao anotar um dos gols na vitória do Mirassol por 2 a 0. O outro gol da partida foi contra, marcado por Nahuel Ferraresi.
