Lucas Moura e loja do São Paulo realizam postagens suspeitas sobre Marcos Leonardo

Lucas Moura e a "SAO", loja oficial do São Paulo, realizaram postagens nas redes sociais sobre as negociações e a novela que o clube vive com Marcos Leonardo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Lucas, veterano e capitão do clube, respondeu uma página de torcedores que reproduziu uma notícia sobre a reunião entre o staff e o Al-Hilal com um comentário escrito em árabe que dizia "um amigo meu disse que está negociando, mas não é tão fácil".

(Foto: Reprodução)

Enquanto isso, a SAO fez uma postagem brincando com o comentário de Lucas Moura, mas chamando para vendas de camisas. A loja, no caso, apagou o comentário minutos depois.

continua após a publicidade

- O melhor lugar para comprar a camisa do São Paulo é a loja oficial online - diz a tradução da mensagem.

(Foto: Reprodução)

A novela entre Marcos Leonardo e São Paulo ainda corre contra o tempo. No momento, até o final da tarde desta terça-feira (2), tudo ainda no mesmo pé. O staff do jogador e o Al-Hilal estão fazendo diversas reuniões para chegar em um acordo. O Lance! apurou que ainda não há nada resolvido. O relógio, no momento, se torna inimigo.

O prazo segue a jornada do Brasil: termina às 23h59 (de Brasília). O São Paulo faz o que pode e entende que o desejo de Marcos Leonardo de defender o time é grande. São-paulino desde criança, quer jogar Libertadores. O Al-Hilal o deixou fora da inscrição da Liga Saudita, mas inscreveu na Champions Asiática.

continua após a publicidade

Tal escolha não agradou. Marcos Leonardo e seu staff entendem que isso pode gerar uma falta de minutagem e espaço. Além disso, o jogador tem desejo de voltar ao radar de Carlo Ancelotti e sonha com retorno à Seleção Brasileira.