No São Paulo, Alan Franco recupera confiança sob o comando de Zubeldía

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 31/07/2024 - 13:33 • São Paulo (SP)

O ano de 2024 vem sendo especial para o zagueiro Alan Franco. Isso porque o jogador do São Paulo recuperou a confiança necessária para assumir a vaga de titular na defesa do time, justamente com a chegada do técnico Luís Zubeldía. Após a vitória do Tricolor sobre o Goiás, pela Copa do Brasil, o argentino falou sobre a falta de confiança de meses atrás, e o que vinha atrapalhando.

- Já falei uma vez, na época do Dorival estava o Beraldo, jogador muito bom, então, dava para entender. Depois trocou treinador, Beraldo saiu, e a gente tem muito jogador bom aqui. Temos que estar preparados para qualquer situação - falou o jogador.

- Eu não estava jogando, não conseguia pegar a confiança que precisava, comecei a jogar e graças a Deus deu certo, e ainda sigo jogando, mas sempre tem que trabalhar mais e preparar-se melhor, porque tem jogadores muito bons aqui - completou Alan Franco.

Atualmente, Alan Franco forma dupla de zaga com Ferraresi, no São Paulo. No Brasileirão, por exemplo, o jogador tem bom desempenho até aqui, demonstrando segurança. Contratado em janeiro de 2023, o zagueiro tem 57 jogos e três gols pelo clube.