- A gente tinha entendido que ia voltar dia 8 (de janeiro). Porque voltar no sábado não era legal pela questão de viagem, todo mundo mora longe. Só que, no meio da seman,a mudou para dia 6. Mas ele (Arboleda) já tinha programado a viagem dele, e ele mora num lugar que não é tão fácil no Equador. Ele não é de Quito. Tem que pegar barco, num sei o que lá. E aí ele demorou dois dias para se reapresentar, como a gente tinha combinado com ele. Ele é um cara de palavra, um profissional exemplar. Mas não teve interesse (de outros clubes), pelo menos não chegou pra gente - explicou Muricy Ramalho em entrevista à CNN.