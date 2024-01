O São Paulo abriu o placar ainda no primeiro tempo, com um chute de Guilherme Reis. O empate chegou na volta do intervalo, com Diego. Mas Palmberg salvou o Tricolor e garantiu o gol da classificação. Quase nos minutos finais, a Ferroviária assustou, mas o zagueiro Kauê assegurou a classificação do São Paulo para a próxima etapa.