O São Paulo registrou um ganho milionária nesta janela de transferências do futebol europeu graças a atletas formados em Cotia.

O mercado europeu foi encerrado na segunda-feira (2), com as transferências de Antony para o Real Betis e de Ederson para o Fenerbahçe. Juntas, essas negociações renderam aproximadamente R$ 6,5 milhões ao Tricolor. O valor é fruto do chamado “mecanismo de solidariedade da Fifa”, que garante porcentagem aos clubes formadores.

continua após a publicidade

➡️Fundo para Cotia é aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo; entenda

Em 2025, o São Paulo já havia se beneficiado de outras movimentações envolvendo ex-jogadores revelados em sua base. Entre eles estão Lucas Perri (Nottingham Forest), Emerson Royal (Flamengo), Tuta (Al Duhail) e Marquinhos (Cruzeiro). No total, a soma dessas operações já chega perto de R$ 15 milhões em receita para os cofres do clube.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Essas negociações representam um alívio importante para o caixa do São Paulo, já que cada valor recebido, mesmo em operações pontuais, contribui diretamente para o cumprimento das metas orçamentárias do clube.

continua após a publicidade

No contexto do balanço financeiro, essas receitas de mecanismos de solidariedade e transferências internacionais ajudam a reduzir o déficit, pensando no planejamento da temporada.

Antony em ação pelo Betis em jogo do Campeonato Espanhol (Foto: Reprodução)

Veja quanto o São Paulo recebeu por cada joia de Cotia nesta janela

Antony – Manchester United – 875 mil euros (R$ 5,5 milhões)

Ederson – Fenerbahçe – 175 mil euros (R$ 1,1 milhão)

Lucas Perri – Nottingham Forest – 594 mil euros (R$ 4 milhões)

Emerson Royal – Flamengo – 90 mil euros (R$ 600 mil)

Tuta – Al Duhail – 450 mil euros (R$ 2,8 milhões)

Marquinhos – Cruzeiro – 75 mil euros (R$ 486 mil)