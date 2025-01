Lucas elogia Oscar durante embarque do São Paulo para os EUA

O São Paulo embarcou para os Estados Unidos nesta quarta-feira (8), onde a equipe irá realizar a sua pré-temporada. Na manhã, o elenco se reapresentou no CT Barra Funda e de lá partiram para o aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Os comandados de Zubeldía vão realizar a pré-temporada em solo norte-americano. Nas próximas semanas, o São Paulo irá disputar a FC Series, na Flórida. A equipe tem compromissos marcados contra o Cruzeiro, no dia 15 de janeiro, uma quarta-feira, e contra o Flamengo, quatro dias depois

Durante o embarque, jogadores do São Paulo tiraram fotos com torcedores presentes no local. Lucas Moura, uma das referências da equipe, falou rapidamente com a imprensa e aproveitou o contato para elogiar Oscar, primeiro reforço do Tricolor para a próxima temporada.

— Feliz com a chegada do Oscar. É um grande reforço porque é um craque de bola e vai nos ajudar muito. É um grande amigo, fizemos a base juntos e estou muito animado com essa parceria - disse o jogador na área de embarque de Viracopos.

São Paulo viajou para os Estados Unidos (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Planejamento do São Paulo

A delegação do Tricolor é formada por 80 pessoas e deve chegar ao destino por volta das 22h15 (de Braília), desta quarta-feira (8). Nos próximos dias, Zubeldía irá comandar treinamentos no campo do ESPN Wide World of Sports.

O primeiro confronto no FC Series será no dia 15, diante do Cruzeiro, que acontecerá no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City, às 21h30 (de Brasília). O segundo será contra o Flamengo em um domingo, às 17h (de Brasília), no Chase Stadium, casa do Inter Miami.