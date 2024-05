(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 14:42 • São Paulo (SP)

André Anderson entrou com uma ação na Justiça do Trabalho cobrando R$ 8.368.764,67 do São Paulo, onde atuou entre 2022 e 2023, quando foi emprestado pela Lazio, da Itália. A informação foi divulgada pelo O Globo.

A defesa do jogador diverge do São Paulo sobre o tratamento dado pelo clube ao jogador, que passou por cirurgia no púbis em abril de 2023. Os advogados do atleta alegam que o Tricolor optou por tratamento conservadores, irritando o meia de 24 anos, que pediu para ser consultado por outros médicos, mas teve o pedido negado.

Além disso, André Anderson alega ter direito a receber valores após a ocorrência de acidente de trabalho enquanto estava emprestado ao São Paulo, além de seguro desportivo obrigatório, o ressarcimento das despesas médicas usadas por ocasião de uma cirurgia no púbis e indenização.

A chegada de André Anderson ao São Paulo passou pelo aval de Rógerio Ceni, que treinava a equipe. Pelo Tricolor, o meia disputou 12 jogos e não balançou as redes. O caso tramita na 82ª Vara do Trabalho de São Paulo.

André Anderson em ação pelo São Paulo contra o Cuiaba, pelo Brasileiro de 2022 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

