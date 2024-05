(Foto: Fernando Torres/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Dois meses após se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita, Luiz Gustavo foi titular e marcou o último gol do São Paulo na vitória sobre o Águia de Marabá, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Aos 36 anos e com histórico de lesões, Luiz Gustavo está aproveitando todos os momentos no São Paulo e ainda não sabe se irá seguir no clube após o término do seu vínculo, em dezembro.

- Eu estou numa fase da minha carreira que todo dia eu vivo como se fosse realmente o último. Não sei o dia de amanhã. Tento aproveitar todos os dias o clube, os treinos, os jogos, e sem dúvida uma lesão nos causa um pouco de dúvida se vamos voltar ao nosso melhor nível. Sempre me cobrei, trabalhei muito e to procurando fazer para ajudar o São Paulo da melhor maneira possível - disse o volante ao Prime Video.

Independente do status, Luiz Gustavo se mostrou contente e satisfeito em ajudar Luis Zubeldía, que rodou o elenco e colocou uma equipe alternativa diante do Águia de Marabá.

- Estamos aqui para ajudar o time. Fiquei um período fora com uma lesão. Jogo foi um momento de gratidão de poder voltar depois de uma lesão complicada. Agradecer ao pessoal da fisioterapia, aos doutores, pelo trabalho muito bem feito me dando a oportunidade de continuar jogando. Fase boa é consequência. É ajudar o time e continuar evoluindo porque temos muita coisa na temporada - comentou.

Luiz Gustavo comemorando seu gol contra o Águia de Marabá (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Águia de Marabá e São Paulo voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, no Morumbis. A equipe do técnico Luis Zubeldía pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta que ainda irá avançar às oitavas de final do torneio.