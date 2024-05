Torcida do Águia de Marabá faz cantos homofóbicos contra o São Paulo

(Foto: Fernando Torres/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 22:22 • São Paulo (SP)

Na derrota contra o São Paulo, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a torcida do Águia de Marabá fez cantos homofóbicos contra a a torcida tricolor.

- Viado, viado, torcida de viado - cantou a torcida do Águia de Marabá nas arquibancadas do Mangueirão.

Pelos gritos homofóbicos contra a torcida do São Paulo, o Águia de Marabá pode ser punido com base no artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: “Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”.

No final da última temporada, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva arquivou uma notícia de infração que denúnciava cantos homofóbicos registrados na torcida do Flamengo no clássico contra o Fluminense.

Uma das possíveis penas previstas no artigo é a exclusão da equipe da Copa do Brasil. Águia de Marabá e São Paulo voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, no Morumbis. A equipe do técnico Luis Zubeldía pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta que ainda irá avançar às oitavas de final do torneio.

Jogadores do São Paulo comemorando o terceiro gol contra o Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)