Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 22:26 • São Paulo (SP)

A torcida do Palmeiras não está satisfeita com o desempenho de Caio Paulista no clube e criticou a partida dele diante do Botafogo-SP. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), pela terceira fase da Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Se você apostar R$ 50 que o Palmeiras vence a Copa do Brasil, o Lance! Betting te retorna R$ 300!

Alguns palmeirenses nas redes sociais, inclusive, pediram para que Caio Paulista deixe o Palmeiras e retorne ao São Paulo. Em 2023, ele atuou pelo rival do Verdão e fez sucesso.

Reforço para 2024, Caio Paulista é titular do Palmeiras contra o Botafogo-SP (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O lateral chegou no Verdão em 2024, comprado em definitivo junto ao Fluminense. Confira as reações da web sobre a partida de Caio Paulista em Palmeiras x Botafogo!

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE - IDA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 2 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Fernanda Kruger

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Marcelo Lomba, Mayke, Murilo, Luan e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga ; Estêvão, Endrick e Lázaro.

BOTAFOGO-SP (Técnico: Paulo Gomes)

Michael; Matheus Costa, Lucas Dias e Bernardo Schappo; Emerson Negueba, Matheus Barbosa, Gustavo Bochecha, Patrick Brey e Jean Victor; Alex Sandro e Leandro Pereira.