Torcedores do São Paulo perdem a paciência com titular: ‘Inacreditável’

O São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0 com gol de Luciano quase ao apagar das luzes. O Tricolor enfrentou a equipe Alviverde nesta quinta-feira (24), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida foi válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o jogo, a atuação do lateral Cédric Soares irritou torcedores na web. O jogador foi substituído no segundo tempo, antes do Tricolor marcar o gol da vitória.

continua após a publicidade

Torcedores do São Paulo se irritam com Cédric Soares

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Com o resultado, o Tricolor chega a 12ª posição na tabela, com 19 pontos. Esta foi a primeira vitória do time fora de casa na competição. Quanto ao Juventude, a derrota manteve o time no Z-4, na 18ª posição na tabela de classificação, com 11 pontos.

➡️Com nova multa milionária, São Paulo renova contrato com promessa de Cotia

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 1 SÃO PAULO

16ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 24 de julho de 2025, às 19h

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

🥅: Gols: Luan (0-1)

🟨 Cartões amarelos: André Silva, Luciano (SPFC), Marcos Paulo, Gilberto (JUV)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: CLÁUDIO TENCATI)

Gustavo; Reginaldo, Marcelo Hermes, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner); Caíque, Jadson, Luis Mandaca (Nenê); Gabriel Veron (Gabriel Taliari), Gilberto (Matheus Babi).

SÃO PAULO (Técnico: HERNÁN CRESPO)

Rafael; Arboleda, Ferraresi e Sabino; Cédric (Rodriguinho), Marcos Antônio (Pablo Maia), Alisson (Luan), Bobadilla e Wendell (Enzo Díaz); Luciano e André Silva (Ferreirinha).

continua após a publicidade