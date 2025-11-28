Conselheiros do São Paulo emitem documento com 41 assinaturas pedindo renúncia de Casares
O Lance! teve acesso ao documento na íntegra
Na tarde desta sexta-feira (28), 41 conselheiros do Conselho Deliberativo do São Paulo emitiram um documento pedindo a renúncia do presidente Julio Casares. O Lance! recebeu o documento na íntegra, com os nomes dos conselheiros envolvidos.
A oposição do São Paulo está se movimentando bastante nesta sexta-feira (28) após a goleada por 6 a 0 pelo Fluminense na última noite. O time anunciou que Carlos Belmonte, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi estão deixando seus cargos no clube.
No documento, entre os argumentos pedindo a saída de Casares, estão pontos como a situação do clube, questões relacionadas a vendas de atletas de Cotia e a acusação de tentativas de promover mudanças estatutárias.
Para explicar o momento conturbado vivido pelo clube do Morumbi, o presidente do São Paulo, Julio Casares, convocou uma coletiva para a tarde desta sexta-feira, no Centro de Treinamento do Tricolor.
Veja o texto na íntegra
A/C Presidente Júlio Cesar Casares,
Vimos publicamente, na qualidade de Conselheiros Deliberativos e no estrito cumprimento
de nossas responsabilidades estatutárias, requerer que Vossa Excelência apresente
renúncia imediata ao cargo de Presidente da Diretoria do São Paulo Futebol Clube.
A presente solicitação se fundamenta em sucessivos episódios que, ao longo de sua
gestão, comprometeram gravemente a estabilidade institucional, financeira e esportiva da
entidade.
Os recorrentes déficits anuais, produzidos em grande parte pelo descontrole
absoluto das despesas — especialmente no departamento de futebol — configuram, em
diversas ocasiões, situações enquadráveis como gestão temerária nos termos do Artigo 25
da Lei n. 13.155 (Lei do Profut). Tal realidade foi objeto de alerta reiterado por vários dos
conselheiros que subscrevem este documento. A consequência direta desses desequilíbrios
foi o aumento exponencial do endividamento, levando o clube à beira de uma condição
insustentável.
No campo esportivo, os resultados apresentados estão muito aquém do que se esperaria de
um clube com a grandeza do São Paulo Futebol Clube, sobretudo diante dos vultosos
investimentos realizados. A discrepância entre gastos e desempenho foi refletida na quase
ausência de conquistas relevantes e em campanhas incompatíveis com nossa história, além
de ter exposto de maneira incontornável a incapacidade de planejamento e execução da
atual gestão. A sucessão de equívocos, somada à incapacidade de construir um projeto
coerente, tornou-se fator central do declínio competitivo que hoje testemunhamos.
Paralelamente, a condução política da instituição sofreu retrocessos graves.
As reiteradas tentativas de promover mudanças estatutárias com nítido propósito casuísta de
centralização de poder e a perseguição sistematizada de conselheiros e associados que
expressam posições divergentes ferem princípios essenciais de governança, pluralidade e
transparência. Tais práticas não apenas enfraquecem a estrutura democrática do clube,
como destroem a confiança interna e afastam vozes indispensáveis à tomada de decisões
equilibradas.
Por fim, a gota d'água: a intenção de negociar Cotia em condições tão desvantajosas que
nem sequer houve disposição para levar o tema ao Conselho Deliberativo, mesmo após ele
ser aprovado pelo Conselho de Administração. Soma-se a isso a goleada humilhante
sofrida ontem, encerrando mais uma temporada sem troféus, em que a única meta restante
é buscar uma vaga na Libertadores pela porta dos fundos.
Diante deste conjunto de fatores, resta evidente que a continuidade de Vossa Excelência no
cargo se tornou incompatível com os melhores interesses do São Paulo Futebol Clube. Por
essas razões, solicitamos formalmente a renúncia imediata, de modo a permitir que o clube
inicie, com urgência, um processo de reconstrução.
São Paulo, 28 de novembro de 2025.
Veja quem foram os conselheiros que assinaram o documento
01 – Álvaro do Vale Pereira
02 – Antônio Augusto Bueno Costa
03 – Antônio Garcia Neto
04 – Antônio José Baptista Ferreira
05 – Artur Eliseu da Silva
06 – Caio Augusto de Moraes Forjaz
07 – Danilo Decoussau
08 – Douglas Valverde
09 – Edson Francisco Lapolla
10 – Epaminondas Aguiar Neto
11 – Fábio Giaconi de Brito Machado
12 – Fernando José P. Casal de Rey
13 – Flávio Angerami Marques Júnior
14 – Geraldo Salvi
15 – Guilherme Sanchez Ferreira
16 – Joandre Antônio Ferraz
17 – João Paulo de Jesus Lopes
18 – Joaquim José Lacerda Ribeiro
19 – José Alexandre Medicis da Silveira
20 – José Carlos Ferreira Alves
21 – José Jacobson Neto
22 – José Sorrentino Dias da Silva
23 – Kalef João Francisco Neto
24 – Kaoru Ishida
25 – Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa
26 – Marcos Francisco de Almeida
27 – Miguel Augusto de Sousa
28 – Murilo de Albuquerque Ricardo
29 – Orlando Rossini Júnior
30 – Paulo Sérgio Ramos
31 – Pedro Viqueira Liste
32 – René Isidro Ramirez Salinas
33 – Ricardo Rhormens Alves Natel
34 – Roberto Antônio Kirschner
35 – Roberto Márcio da Costa Florim
36 – Roberto Rhormens Alves Natel
37 – Rubens Antônio Moreno
38 – Sérgio Barbour
39 – Sílvio Antônio Cassiano
40 – Sylvio Alves de Barros Filho
41 – Waldo José Vallim Brag
