Conselheiros do São Paulo emitem documento com 41 assinaturas pedindo renúncia de Casares

Na tarde desta sexta-feira (28), 41 conselheiros do Conselho Deliberativo do São Paulo emitiram um documento pedindo a renúncia do presidente Julio Casares. O Lance! recebeu o documento na íntegra, com os nomes dos conselheiros envolvidos.

A oposição do São Paulo está se movimentando bastante nesta sexta-feira (28) após a goleada por 6 a 0 pelo Fluminense na última noite. O time anunciou que Carlos Belmonte, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi estão deixando seus cargos no clube.

No documento, entre os argumentos pedindo a saída de Casares, estão pontos como a situação do clube, questões relacionadas a vendas de atletas de Cotia e a acusação de tentativas de promover mudanças estatutárias.

Para explicar o momento conturbado vivido pelo clube do Morumbi, o presidente do São Paulo, Julio Casares, convocou uma coletiva para a tarde desta sexta-feira, no Centro de Treinamento do Tricolor.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Veja o texto na íntegra

A/C Presidente Júlio Cesar Casares,

Vimos publicamente, na qualidade de Conselheiros Deliberativos e no estrito cumprimento

de nossas responsabilidades estatutárias, requerer que Vossa Excelência apresente

renúncia imediata ao cargo de Presidente da Diretoria do São Paulo Futebol Clube.

A presente solicitação se fundamenta em sucessivos episódios que, ao longo de sua

gestão, comprometeram gravemente a estabilidade institucional, financeira e esportiva da

entidade.



Os recorrentes déficits anuais, produzidos em grande parte pelo descontrole

absoluto das despesas — especialmente no departamento de futebol — configuram, em

diversas ocasiões, situações enquadráveis como gestão temerária nos termos do Artigo 25

da Lei n. 13.155 (Lei do Profut). Tal realidade foi objeto de alerta reiterado por vários dos

conselheiros que subscrevem este documento. A consequência direta desses desequilíbrios

foi o aumento exponencial do endividamento, levando o clube à beira de uma condição

insustentável.



No campo esportivo, os resultados apresentados estão muito aquém do que se esperaria de

um clube com a grandeza do São Paulo Futebol Clube, sobretudo diante dos vultosos

investimentos realizados. A discrepância entre gastos e desempenho foi refletida na quase

ausência de conquistas relevantes e em campanhas incompatíveis com nossa história, além

de ter exposto de maneira incontornável a incapacidade de planejamento e execução da

atual gestão. A sucessão de equívocos, somada à incapacidade de construir um projeto

coerente, tornou-se fator central do declínio competitivo que hoje testemunhamos.

Paralelamente, a condução política da instituição sofreu retrocessos graves.



As reiteradas tentativas de promover mudanças estatutárias com nítido propósito casuísta de

centralização de poder e a perseguição sistematizada de conselheiros e associados que

expressam posições divergentes ferem princípios essenciais de governança, pluralidade e

transparência. Tais práticas não apenas enfraquecem a estrutura democrática do clube,

como destroem a confiança interna e afastam vozes indispensáveis à tomada de decisões

equilibradas.



Por fim, a gota d'água: a intenção de negociar Cotia em condições tão desvantajosas que

nem sequer houve disposição para levar o tema ao Conselho Deliberativo, mesmo após ele

ser aprovado pelo Conselho de Administração. Soma-se a isso a goleada humilhante

sofrida ontem, encerrando mais uma temporada sem troféus, em que a única meta restante

é buscar uma vaga na Libertadores pela porta dos fundos.

Diante deste conjunto de fatores, resta evidente que a continuidade de Vossa Excelência no

cargo se tornou incompatível com os melhores interesses do São Paulo Futebol Clube. Por

essas razões, solicitamos formalmente a renúncia imediata, de modo a permitir que o clube

inicie, com urgência, um processo de reconstrução.

São Paulo, 28 de novembro de 2025.

Veja quem foram os conselheiros que assinaram o documento

01 – Álvaro do Vale Pereira

02 – Antônio Augusto Bueno Costa

03 – Antônio Garcia Neto

04 – Antônio José Baptista Ferreira

05 – Artur Eliseu da Silva

06 – Caio Augusto de Moraes Forjaz

07 – Danilo Decoussau

08 – Douglas Valverde

09 – Edson Francisco Lapolla

10 – Epaminondas Aguiar Neto

11 – Fábio Giaconi de Brito Machado

12 – Fernando José P. Casal de Rey

13 – Flávio Angerami Marques Júnior

14 – Geraldo Salvi

15 – Guilherme Sanchez Ferreira

16 – Joandre Antônio Ferraz

17 – João Paulo de Jesus Lopes

18 – Joaquim José Lacerda Ribeiro

19 – José Alexandre Medicis da Silveira

20 – José Carlos Ferreira Alves

21 – José Jacobson Neto

22 – José Sorrentino Dias da Silva

23 – Kalef João Francisco Neto

24 – Kaoru Ishida

25 – Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa

26 – Marcos Francisco de Almeida

27 – Miguel Augusto de Sousa

28 – Murilo de Albuquerque Ricardo

29 – Orlando Rossini Júnior

30 – Paulo Sérgio Ramos

31 – Pedro Viqueira Liste

32 – René Isidro Ramirez Salinas

33 – Ricardo Rhormens Alves Natel

34 – Roberto Antônio Kirschner

35 – Roberto Márcio da Costa Florim

36 – Roberto Rhormens Alves Natel

37 – Rubens Antônio Moreno

38 – Sérgio Barbour

39 – Sílvio Antônio Cassiano

40 – Sylvio Alves de Barros Filho

41 – Waldo José Vallim Brag