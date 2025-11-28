Casares revela papo de Rui Costa e Luiz Gustavo para aparar arestas após desabafo

O executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, e o volante Luiz Gustavo se reuniram nesta sexta-feira para tratar do desabafo do jogador após a goleada por 6 a 0 para o Fluminense, na última quinta, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

— Hoje o Rui conversou com ele. É uma conversa interna. Quando fala que nada acontece por acaso, você olha e vê 15 lesionados, vê muitas dificuldades. Eu entendo que essa falta de condição competitiva também se deu por excesso de lesões. Não é normal — afirmou o mandatário tricolor.

Ainda à beira do campo, logo depois da partida, Luiz Gustavo declarou que "as pessoas têm que vir e assumir algumas situações".

— Eu vejo com normalidade até a frustração do Luiz, que é a nossa frustração. É um grande profissional e acredito que a mensagem que mais tocou foi que ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva. Nesta questão de erros coletivos está o presidente, o diretor de futebol, a comissão e os atletas. Agora é olhar para frente e esperar. Tudo o que acontece temos uma reflexão a fazer — disse Casares nesta sexta-feira.

A sexta-feira foi marcada por mudanças internas no São Paulo, em meio às repercussões da derrota e das falas do meio-campista. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, e os adjuntos Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi colocaram seus cargos à disposição e deixaram o departamento.

Com as saídas, Rui Costa passa a ser a principal figura na gestão do futebol são-paulino. O coordenador Muricy Ramalho e o superintendente Marcio Carlomagno também ganham mais protagonismo na estrutura do clube.

As declarações de Luiz Gustavo repercutiram fortemente nos bastidores. Ainda no Maracanã, Rui Costa evitou endossar integralmente o tom do desabafo do volante, sinalizando que o episódio exigiria diálogo interno.