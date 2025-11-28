Casares descarta renúncia, anuncia chegada de CEO e divide culpa por crise no São Paulo

Em coletiva na tarde desta sexta-feira (28), o presidente do São Paulo, Julio Casares, descartou que vá renunciar ao mandato, falou sobre a saída do diretor de futebol, Carlos Belmonte, e anunciou Marcio Carlomagno como CEO do clube, cuidando das finanças do Tricolor, mas também do dia a dia no Centro de Treinamento da Barra Funda.

— Estou aqui hoje porque é um momento desastroso. E, respondendo a outra pergunta, de novo, objetivo: as mudanças foram necessárias. Nós estávamos prevendo mudanças após o final do Brasileirão e tivemos que antecipar o processo. A vinda do CEO, o Marcio Carlomagno, é um CEO, o CEO é o chefe de todos. Ele está aqui exatamente para apoiar o processo de profissionalização. Então, assim como ele fez em outros departamentos, no marketing, na comunicação e na área financeira, ele está aqui para apoiar e acelerar o planejamento para 2026 — falou Casares.

Conselheiros do São Paulo emitem documento com 41 assinaturas pedindo renúncia de Casares

O pronunciamento de Casares acontece após o São Paulo sofrer uma goleada impiedosa do Fluminense. Na quinta-feira, no Maracanã, o time perdeu por 6 a 0 e viu a crise tomar proporções imediatas. Carlos Belmonte, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixaram seus cargos no departamento de futebol do clube.

Na tade desta sexta, 41 conselheiros do Conselho Deliberativo do São Paulo emitiram um documento pedindo a renúncia do presidente Julio Casares. O Lance! recebeu o documento na íntegra, com os nomes dos conselheiros envolvidos.

No documento, entre os argumentos pedindo a saída de Casares, estão pontos como a situação do clube, questões relacionadas a vendas de atletas de Cotia e a acusação de tentativas de promover mudanças estatutárias.

— Eu me sinto parte integrante deste momento. A responsabilidade é coletiva. Do presidente, da diretoria, da comissão técnica e dos atletas. Em segundo lugar, eu tenho mandato. Acho normal a oposição fazer isso. Hoje recebi apoio da coalizão. E tenho, sim, caminhos, porque tudo indica que faremos um belo balanço financeiro. O que nos dá envergadura para ter um 2026 como já foi no passado, com competitividade — analisou.

O São Paulo terá o final de semana de folga e se prepara para voltar a campo contra o Internacional, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro.