Conselheiros do São Paulo farão abaixo-assinado pedindo renúncia de Casares

A oposição do São Paulo está se movimentando bastante nesta sexta-feira (28) após a goleada por 6 a 0 pelo Fluminense na última noite. O time anunciou que Carlos Belmonte, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi estão deixando seus cargos no clube. Porém, o Lance! apurou que um grupo de conselheiros irá movimentar um abaixo-assinado pedindo a renúncia do presidente do clube, Julio Casares.

Os nomes deverão ser divulgados na parte da tarde, perto das 15h (de Brasília). A expectativa é que cerca de 50 conselheiros assinem o documento. Julio Casares ainda tem mais um ano de mandato. Para a chapa de Casares, que não pode mais se reeleger, a tendência é que Marcio Carlomagno, superintendente geral do clube, seja uma das opções.

Do lado da oposição, um movimento envolvendo mais a presença de Carlos Belmonte também pode surgir. Reuniões aconteceram na parte da manhã, após a derrota, questionando a situação do time. Muitos pontos são levantados: competições, histórico de lesão e problemas no DM, vendas da base como "salvação", entre outros pontos.

Após o final da partida contra o Fluminense, Luiz Gustavo deu uma forte entrevista pedindo um posicionamento mais claro de bastidor.

- Sou um cara que desde quando nasci aprendi a ser honesto. Nada é por acaso, o dia de hoje não foi por acaso. O São Paulo é um time que eu aprendi a respeitar, a amar, e a gente tem que começar a falar verdade. As pessoas precisam começar a assumir algumas situações. A gente está aqui fora, botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que vimos a m*rda de hoje, esse clube é um clube muito grande e merece, de uma vez por todas, ter uma direção, um plano claro. Queremos de uma vez por todas uma direção clara sobre o que queremos desse clube. Eu não sei o que vou fazer da minha vida, mas vou sair de cabeça erguida. E sair de cabeça erguida é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas um a coisa é certa: está na hora do São Paulo colocar as caras onde precisa colocar, assumir responsabilidade, assumir de cima para baixo, para que esse clube possa ser uma coisa grande no futebol - disparou o jogador.

Para explicar o momento conturbado vivido pelo clube do Morumbi, o presidente do São Paulo, Julio Casares, convocou uma coletiva para a tarde desta sexta-feira, no Centro de Treinamento do Tricolor.