(Foto: Hedeson Alves/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 07/09/2024 - 10:04 • São Paulo (SP)

Lucas Moura, meia-atacante do São Paulo, está com a Seleção Brasileira na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Entre seus companheiros de convocação está o volante Bruno Guimarães, jogador do Newcastle, antigo clube de Jamal Lewis, novo reforço do Tricolor, com quem o são-paulino conversou.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Conversei, sim (com Bruno Guimarães), sobre nosso novo companheiro de clube, o Jamal. Ele deu umas dicas, falou bem dele e do estilo, é um jogador de muita força que é muito intenso. Acho que vai ajudar bastante e o importante é chegar com essa mentalidade de poder ajudar e será muito bem-vindo - revelou Lucas Moura, na zona mista, após a vitória do Brasil sobre o Equador.

O camisa 7 do São Paulo também falou sobre a felicidade de retornar à Seleção Brasileira, o que não ocorria desde 2018, quando foi chamado pelo técnico Tite para disputar os amistosos contra Arábia Saudita e Argentina.

- Primeiramente, muito feliz de retornar à Seleção depois de seis anos, uma emoção e uma alegria enorme, é como se fosse a minha primeira convocação. Era uma grande meta que eu tinha quando voltei para o São Paulo e estou alcançando este objetivo hoje, realizando esse sonho. É uma honra defender o meu país, vou dar o meu máximo para poder somar e melhorar nossa situação na classificação - completou Lucas Moura.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Lucas Moura não foi titular, mas entrou na vaga de Paquetá, no segundo tempo. O jogador, agora, tem 36 jogos e quatro gols pela Seleção Brasileira, entre 2011 e 2024. O Brasil volta a campo para encarar o Paraguai, na terça-feira (10), às 21h30, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias.