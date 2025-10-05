Lucas, Pablo Maia e Ferreira aderem à campanha de Dia das Crianças antes de clássico

Lucas Moura, Ferreirinha e Pablo Maia aderiram à uma campanha de Dia das Crianças antes do clássico do São Paulo contra o Palmeiras, que acontece neste domingo (5) pelo Campeonato Brasileiro. O Dia das Crianças é comemorado na próxima semana, no dia 12.

O trio divulgou as artes de "Matchday" com desenhos feitos por crianças que são acolhidas pelo Instituto Ronald McDonalds, que acolhe crianças que são vítimas do câncer infantil. As artes e desenhos foram divulgados pelos atletas nas redes sociais.

Veja as imagens a seguir:

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

Retorno de Lucas Moura

O clássico contará com o retorno de Lucas Moura. Contra o Fortaleza, na última rodada da competição, o jogador não viajou com o restante do elenco para a capital cearense, poupando pensando principalmente neste confronto.

O atleta treinou normalmente nos últimos dias e volta a ser opção contra o Palmeiras neste domingo.

As equipes vivem momentos distintos. O São Paulo chegou a ficar quatro jogos sem vencer, incluindo os duelos que culminaram na eliminação na Copa Libertadores, e encerrou o jejum contra o Fortaleza, com vitória por 2 a 0 na última rodada. Na tabela, ocupa a sétima colocação.

O Palmeiras, por sua vez, é vice-líder, com dois jogos a menos que o rival, e vem de uma vitória por 3 a 0 contra o Vasco.