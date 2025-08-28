Lucas Moura passará por procedimento no joelho

Lucas Moura terá que passar por um procedimento no joelho. Não será uma cirurgia, mas uma artroscopia. O atleta do São Paulo lida, desde maio, com uma lesão ligamentar parcial de uma lesão e uma lesão na cápsula posterior.

Lucas Moura já havia voltado a jogar, mas na última partida já não foi relacionado novamente. O atleta ainda está apresentando quadro de dores. Por conta disso, a opção agora foi optar por este procedimento.

O veterano participou de quatro partidas seguidas, mas voltou a ser desfalque contra o Atlético-MG, no último compromisso que aconteceu no estádio do Morumbis no final de semana.

O procedimento de Lucas Moura acontecerá no sábado, dia 30 de agosto, no hospital Albert Einstein. Desde o final da última semana, o jogador estava passando por um cronograma individualizado para fortalecimento e controle de carga.

Quando Lucas Moura deve retornar ao São Paulo?

A expectativa é que o procedimento não adie um retorno. Antes da Data Fifa, é certo que Lucas Moura não volta. Existe a tendência que o jogador retorne a campo pelas quartas de final da Copa Libertadores, competição na qual o São Paulo enfrentará a LDU, de Quito.

No dia 10 de março, Lucas se machucou pela primeira vez contra o Palmeiras, pelo Paulista. No dia 6 de maio, voltou a sentir, diante ao Alianza Lima. E a partir daí, chegou o diagnóstico.

O procedimento não é tão invasivo. Lucas Moura também tem um médico especialista em joelho que acompanha seu caso de perto desde sempre.