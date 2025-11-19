Lucas Moura joga contra o Corinthians? São Paulo vive incerteza sobre retorno

Lucas Moura segue como dúvida para o clássico entre São Paulo e Corinthians, que acontece no dia 20 de novembro, às 21h (de Brasília). O jogador apresentou um quadro de dores no joelho no fim da última semana, o que deixou sua presença na partida em aberto.



Até esta terça-feira (18), dois dias antes do confronto, Lucas Moura ainda não voltou a treinar. A possibilidade de ter o camisa 7 em campo no clássico se torna um cenário cada vez mais distante.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo deve ir a campo com doze jogadores no departamento médico. Entre os lesionados, Pablo Maia é o único nome que voltará a ser relacionado, recuperado de uma lesão tendínea no pé.

Sem Lucas Moura, Hernán Crespo pode promover mudanças no ataque. Além dos desfalques, o Tricolor ainda convive com a incerteza sobre a presença de Nahuel Ferraresi, Damián Bobadilla e Gonzalo Tapia, trio convocado nesta Data Fifa e que entra em campo nesta terça-feira (18).

continua após a publicidade

A reportagem apurou que Ferraresi retorna na noite de quarta-feira, dia 19, enquanto Bobadilla e Tapia chegam nas primeiras horas de quinta, dia 20, mesma data do confronto contra o Corinthians. Não há definição sobre como os jogadores chegarão ao Brasil, o que impede o clube de prever se terão condições de jogo. No momento, um dos ataques mais cotados é formado por Luciano e Ferreirinha.

Lucas Moura ainda é incerteza contra o Corinthians (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Provável escalação do São Paulo

O São Paulo volta a treinar neste domingo (16) de olho no Corinthians. Até o jogo, novidades podem surgir, mas no momento, um provável time pode ser formado por Rafael; Alan Franco, Ferraresi e Sabino; Cédric Soares, Luiz Gustavo, Bobadilla, Alisson e Patryck; Ferreirinha e Luciano.