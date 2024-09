Botafogo e São Paulo empataram em 2 a 2 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18) no primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. O Tricolor Paulista chega para o confronto com um histórico positivo contra o Alvinegro em competições internacionais, já que nunca perdeu para o Botafogo nesses torneios.

Embora os dois clubes nunca tenham se enfrentado na Libertadores, eles se encontraram duas vezes em outras competições internacionais. O primeiro duelo ocorreu em 1994, na Recopa Sul-Americana. Naquela ocasião, o São Paulo, que havia vencido a Taça Libertadores e a Supercopa Sul-Americana no ano anterior, enfrentou o Botafogo, campeão da Copa Conmebol de 1994. O São Paulo venceu o jogo de ida por 3 a 1, com gols de Leonardo, Guilherme e Euller. Roberto Cavalo marcou para o Botafogo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Dois anos depois, em 1996, as equipes se reencontram na semifinal da Copa Master Conmebol. A partida, realizada no Estádio José Fragelli, conhecido como Verdão, foi marcada por uma goleada do São Paulo por 7 a 3. Edmílson, Sandoval, Valdir Bigode (2), Almir (2) e Aílton foram os autores dos gols do time paulista, enquanto Túlio Maravilha anotou os dois gols do Botafogo.

São Paulo e Botafogo voltam a se encontrar nesta quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília). O palco da partida será o Estádio Nilton Santos