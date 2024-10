Lesionados realizam tratamento em campo no CT do São Paulo

Alisson durante treino treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan/saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 18:04 • São Paulo (SP)

O treino do São Paulo realizado nesta terça-feira (15), em preparação para o duelo contra o Vasco, pelo Brasileirão, contou com a presença de Michel Araújo e Pablo Maia. Os jogadores se recuperam de lesão e fizeram trabalhos de fisioterapia no gramado do CT da Barra Funda.



Pablo Maia está fora de combate desde abril, quando lesionou a coxa. Em agosto, já em período de recuperação, o atleta se machucou em um treino, desta vez no joelho, e precisou passar por uma cirurgia. O jogador deve voltar a jogar apenas em 2025.

Reprodução/ São Paulo FC

No fim de setembro, Michel Araújo foi mais um jogador a se machucar durante um treino do São Paulo. O uruguaio foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e desfalca o Tricolor desde então. O clube não informou um prazo para seu retorno.

Não é o primeiro dia da semana com novidades para Zubeldía. Na segunda-feira (14), Alisson iniciou o processo de transição e fez exercícios físicos no gramado durante treinamento no CT da Barra Funda. O meia se recupera de uma cirurgia no tornozelo e pode ser reforço na reta final do Brasileirão.



O São Paulo vive a expectativa de alcançar uma vaga na Copa Libertadores de 2025. O Tricolor foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, em duelo contra o Atlético Mineiro, e da Libertadores, nas quartas de final, em um confronto contra o Botafogo. Durante esse período, a equipe sofreu com a falta de titulares. Atualmente, Zubeldía não pode contar com Ferreirinha, Patryck e João Moreira.

O Tricolor entra em campo nesta quarta-feira, às 21h45, em duelo contra o Vasco da Gama, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partida é válida pelo Brasileirão, torneio em que o São Paulo ocupa a quinta colocação.