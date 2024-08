Ruan Tressoldi revela conversa com Ferreira antes de aceitar proposta do São Paulo

Foto: Rafaela Cardoso/Lance!







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 20/08/2024 - 13:13 • São Paulo (SP)

O zagueiro Ruan Tressoldi, novo reforço do São Paulo, foi apresentado nesta terça-feira (20), no CT da Barra Funda, e, entre outros motivos, revelou uma conversa com o atacante Ferreira para conhecer um pouco do clube antes de aceitar proposta. Ele usará a camisa de número 22 do Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Tive uma rápido conversa com o Ferreira para saber sobre a estrutura do clube o como era o ambiente do grupo, e ele só falou coisas boas. Então, eu tive ainda mais vontade de vir para o São Paulo. Tinha propstas da Europa, mas quando o São Paulo me chamou, meus olhos brilharam - disse o zagueiro.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- Eu me considero um zagueiro muito rápido, com um bom duelo aéreo. Procuro sempre sair na caçada, com boa saída de bola e muito forte nos duelos - disse Ruan, sobre suas principais características.

Sobre não ter feito uma ótima temporada no Sassuolo, da Itália, Ruan se defendeu, e disse que sempre busca o seu melhor profissionalmente.

- Eu discordo um pouco (sobre uma temporada fraca). Acho que fui bem dentro do possível. Os erros acontecem, é normal, servem para aprender, evoluir. Eu aprendo muito com os erros, também vou acertar, e isso é o mais improtante - fisse o beque.

O zagueiro de 25 anos, que pertence ao time italiano, chega por empréstimo até 30 de junho de 2025, com valor fixado para compra em caso de cumprimento de metas. Ruan já aparece no BID da CBF e está pronto para disputar o Brasileirão, no entanto, ainda não poderá atuar.

Ruan se formou na base do Grêmio após chamar atenção no Novo Hamburgo e estreou profissionalmente em 2017, aos 18 anos. Ele disputou 56 jogos até ser negociado com o Sassuolo em meados de 2021, permanecendo na Itália por três temporadas.

O beque será o sexto jogador da posição do elenco, juntando-se a Arboleda, Alan Franco, Ferraresi , Sabino e Matheus Belém.