Escrito por Rafael Marson • Publicada em 02/05/2024 - 21:37 • São Paulo (SP)

De virada, o São Paulo venceu o Águia de Marabá por 3 a 1 em Belém do Pará, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Wender abriu o placar para a equipe da casa, e Juan (2x) e Luiz Gustavo marcaram os gols do Tricolor no Mangueirão.

Águia de Marabá e São Paulo voltam a se enfrentar no Morumbis no dia 22 de maio. A equipe de Luis Zubeldía pode perder por até um gol de diferença que irá se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

ÁGUIA DE MARABÁ 1 X 3 SÃO PAULO

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE - IDA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 2 de maio de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Gols: Wender / Juan (2x) e Luiz Gustavo

🟨 Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

🚩 Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Comemoração do terceiro gol do Tricolor na partida (Foto: Fernando Torres/AGIF)

⚽ ESCALAÇÕES

ÁGUIA DE MARABÁ (Técnico: Mathaus Sodré)

Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia; Wender, Junior Dindê e Mariano; Hitalo, Braga e Wander.

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Jandrei; Moreira, Ferraresi, Diego Costa e Patryck; Luiz Gustavo, Galoppo e Rodrigo Nestor; Erick, Juan e Michel Araújo