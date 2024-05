Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC







Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 20:46 • São Paulo (SP)

A torcida do São Paulo passou por uma mistura de sentimentos com Juan durante a partida contra o Águia de Marabá, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Luiz Gustavo aproveitou sobra depois da cobrança de falta e bateu para o gol. A bola rebate na trave e sobrou, sem goleiro, para Juan. O atacante do São Paulo, dentro da pequena área, acertou novamente a trave.

Juan não se abalou com o gol anotado pelo Águia de Marabá e conduziu a virada do Tricolor ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, ele aproveitou cruzamento de Galoppo, subiu mais do que a defesa e deixou tudo igual. Quatro minutos depois, o atacante recebeu cruzamento de Moreira e virou o jogo para a equipe de Luís Zubeldía.

- Um jogo complicado. Sempre que a gente vem jogar esse tipo de jogos, o adversário vai jogar no contra-ataque, no erro nosso. É o que o treinador tem pregado: mentalidade boa. Nosso time foi feliz. Vamos ver no segundo tempo o que o professor tem para falar para ampliarmos o placar - disse Juan após o final do primeiro tempo.

O atacante Juan, formado nas categorias de base do Tricolor, comemorando um de seus gols contra o Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

São Paulo e Águia de Marabá voltam a se enfrentar na Copa do Brasil no dia 22 de maio. O próximo compromisso do Tricolor na temporada será no domingo (5), contra o Vitória, pela quinta rodada do Brasileirão.