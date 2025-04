Joia se destaca no sub-20 e atrai olhares do profissional e da Europa

O zagueiro Igão tem se destacado nas categorias de base do São Paulo. Integrado ao elenco profissional no início da temporada, o jogador retornou ao time sub-20 recentemente para ganhar mais minutos em campo, e tem aproveitado bem as oportunidades.

continua após a publicidade

A atuação do defensor tem chamado a atenção não apenas da comissão técnica no CT da Barra Funda, mas também de observadores internacionais. De acordo com informação publicada pelo portal UOL, clubes da Inglaterra já monitoram o atleta e o colocaram no radar para o futuro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na última rodada do Brasileirão Sub-20, Igão foi um dos destaques do São Paulo na vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, em clássico disputado no início da semana.

continua após a publicidade

O time tricolor saiu atrás no placar, mas conquistou a virada com um dos gols sendo marcado justamente pelo jovem zagueiro.

- Fico muito feliz de ajudar a equipe a vencer um clássico tão importante, valorizar a entrega e dedicação de todo o grupo que garantiu a virada e os três pontos - declarou o jogador após a partida.

Apesar do interesse externo, Igão segue nos planos do técnico Luis Zubeldía. O defensor tem participado de treinos com o grupo principal e, com mais experiência na base, a expectativa é que a transição definitiva para o elenco profissional aconteça de forma gradual.

continua após a publicidade

➡️Presidente do São Paulo se pronuncia após clube apresentar dívida próxima de R$ 1 bilhão

Com contrato vigente até dezembro de 2026, o zagueiro aparece como uma das principais promessas da base são-paulina e é mais um nome a ser observado.

(Foto: Rubens Chiri /São Paulo FC)

Igão foi relacionado em alguns jogos do profissional

Igão chegou ao Tricolor Paulista com apenas nove anos. Na temporada passada, o jovem passou a ser relacionado para alguns jogos, viajou com o elenco profissional e estreou na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, no Nilton Santos.

Neste ano, Igão viajou com o elenco profissional para a pré-temporada nos Estados Unidos, mas não jogou nos amistosos contra Cruzeiro e Flamengo.