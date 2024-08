Joia das categorias de base do São Paulo pode ter mais oportunidades após saída de Juan, diz jornalista

Jogadores do São Paulo em reunião dentro de campo antes da partida contra o Nacional pela Libertadores (Foto: DANTE FERNANDEZ / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O São Paulo acertou a venda de Juan ao Southampton nesta semana e a ausência do jogador pode gerar mais minutos para uma joia das categorias de base do clube paulista. De acordo com a apuração do jornalista André Hernan, o atacante William Gomes, de 18 anos, pode receber mais minutos em campo. Além disso, o talento de cotia ainda terá o contrato renovado até 2027.

➡️Rafinha, do São Paulo, pede virada de chave para clássico no Brasileirão: ‘Força total’

O atleta já apareceu entre os relacionados para o confronto contra o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Libertadores, na última quinta-feira. Além da promessa das categorias de base, a tendência é que André Silva também ganhe mais minutos em campo na equipe do técnico Zubeldía.

- Além do André Silva ganhar mais oportunidades e minutagem, sem o Juan você abre espaço para o William Gomes no banco de reservas. Ontem, o William Gomes, que é um garoto de 18 anos tratado como joia, ficou no banco, viajou com o time para Montevidéu e deve ser assim. É um jogador que vai virar realidade, ele não tinha espaço no banco e acabava ficando fora dos relacionados, inclusive chegou a voltar para o sub-20 - disse André Hernan durante participação no programa "De Primeira", do site "UOL".

William Gomes em ação com o São Paulo (Divulgação/ São Paulo FC)

➡️Luciano é uma das apostas do São Paulo para o jogo de volta da Libertadores; veja números

William Gomes é apontado como uma das grandes promessas recentes das categorias de base do São Paulo. Internamente, as expectativas sore o atleta são altas e existe a esperança dele entrar em campo no clássico contra o Palmeiras. O tricolor paulista enfrenta o alviverde neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.