Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 16/08/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Falou em mata-mata ou qualquer duelo eliminatório do São Paulo, falou em Luciano. O atacante do clube paulista é um nome de peso em qualquer que seja o campeonato na disputa por vagas, vem provando que pode fazer a diferença dentro de campo. Ele, assim como todo o elenco, passou em branco no jogo de ida contra o Nacional-URU, pelas oitavas de final da Libertadores que terminou empatado, mas o time terá a chance de avançar na próxima semana, em duelo que acontecerá no Morumbis.

➡️ Clique para assistir no Disney+

Luciano, que deve ser figurinha carimbada no ataque tricolor do jogo de volta, já disputou 50 jogos de mata-mata, finais ou duelos eliminatórios pelo clube paulista, e balançou as redes 19 vezes. Portanto, pode desequilibrar nesta quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis.

- Resultado importante, levar para casa onde a gente tem apoio da torcida. O campo tá um pouco ruim, vamos concentrar, antes tem clássico, depois o jogo de volta no Morumbis. Faltou acertar o último passe, mas a gente jogou bem sim - avaliou o atacante, em Montevidéu.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além do bom retrospecto em jogos do São Paulo, Luciano ainda é o maior goleador do time nesta temporada, com 13 gols. Ele, aliás, é o terceiro maior artilheiro do clube neste século, com 80 tentos, atrás apenas de Luis Fabiano, com 212, e Rogério Ceni, com 112.

Das 80 vezes em que Luciano foi às redes, 23 delas abriram o placar, 36 colocaram o time na frente do placar e 18 foram com o time perdendo.

Jogos de mata-mata em que Luciano marcou

Copa do Brasil 2024 - São Paulo 2 x 0 Goiás

Copa Sul-Americana 2023 - São Paulo 2 x 0

San Lorenzo Copa do Brasil 2023 - Corinthians 2 x 1

São Paulo Copa do Brasil 2023 - Sport 0 x 2 São Paulo

Copa Sul-Americana 2022 - Atlético-GO 3 x 1

São Paulo Copa do Brasil 2022 - América-MG 2 x 2 São Paulo (dois gols)

Copa do Brasil 2022 - São Paulo 1 x 0 América-MG

Copa do Brasil 2022 - Palmeiras 2 x 1 São Paulo

Copa Sul-Americana 2022 - São Paulo 4 x 1 Universidad Católica

Copa Sul-Americana 2022 - Universidad Católica 2 x 4 São Paulo (dois gols)

Copa do Brasil 2021 - São Paulo 9 x 1 Quatro de Julho (dois gols)

Paulistão 2021 - São Paulo 2 x 0 Palmeiras

Paulistão 2021 - São Paulo 4 x 0 Mirassol

Copa do Brasil 2021 - São Paulo 3 x 0 Flamengo (dois gols)

Copa do Brasil 2021 - Fortaleza 3 x 3 São Paulo