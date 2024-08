Wesley Santos/São Paulo







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 14:08 • São Paulo (SP)

Após o empate sem gols com o Nacional-URU, em Montevidéu, nesta quinta-feira (15), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o elenco do São Paulo já muda seu foco para para o Brasileirão. O próximo desafio dos comandados de Luís Zubeldía é justamente um clássico contra o Palmeiras valendo vaga no G4, portanto, é preciso força total e atenção.

- Clássico é clássico, tem que pensar no jogo. Agora esquece a Libertadores, já vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Temos jogadores preparados e tenho certeza que o treinador vai escolher a melhor formação para o jogo já que é um clássico. Independentemente de na próxima semana ter o jogo de volta, é um clássico e temos que entrar com força total - disse o lateral-direito Rafinha.

O Choque-Rei, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, está marcado para este domingo (18), às 16h, no Allianz Parque. O clássico está no meio das decisões das oitavas da Libertadores, competição em que os dois times disputam vaga.

No Brasileirão, Palmeiras e São Paulo têm os mesmos 38 pontos e 11 vitórias. O Verdão é o quarto colocado, enquanto o Tricolor vem logo atrás, ou seja, uma vitória garantirá vaga entre os quatro primeiros colocados do campeonato nacional.

