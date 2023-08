Terceira fase da Copa do Brasil em 2021

Sem dúvidas, uma das decisões recentes mais memoráveis do São Paulo. Em 2021, o Tricolor foi do lixo ao luxo na Copa do Brasil contra o IX de Julho. No jogo de ida, perdeu por 3 a 2. No duelo de volta, simplesmente virou o resultado após vencer por 9 a 1 - um dos placares mais elásticos da história do clube.