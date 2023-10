No empate por 2 a 2 da Colômbia com o Uruguai, James Rodríguez chamou atenção pelo seu desempenho e pelo gol marcado. Inclusive, rendeu elogios até mesmo de torcedores do São Paulo e da mídia internacional. A partida foi válida pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.