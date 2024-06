Internacional x São Paulo: qual é o histórico do confronto?

FOTO: EDU ANDRADE/FatoPress







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 12/06/2024 - 17:23 • São Paulo (SP)

A bola vai rolar no gramado do Estádio Heriberto Hülse nesta quinta-feira (13), às 20h, pela oitava rodada do Brasileirão, quando Internacional e São Paulo se enfrentam. O Tricolor está no G4 e quer permanecer, enquanto o Colorado quer entrar no G6. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de Internacional e São Paulo

Os dois times já se enfrentaram em 80 oportunidades, e o histórico de vitórias é bem equilibrado. Até aqui, o São Paulo venceu 29 vezes, enquanto o Internacional triunfou 27 vezes, e outros 24 empates também aconteceram. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 68, e o Tricolor Paulista leva um pouco mais de vantagem: 28 vitórias, 20 derrotas e 20 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, vitória colorada por 2 a 1, no Beira-Rio.

Defesa sólida é arma colorada

Em cinco rodadas disputadas no Brasileirão, o Colorado levou apenas três gols, contra Bahia, Athletico-PR e Atlético-GO. Nos dois últimos jogos da Sul-Americana o time também não foi vazado. Apesar de ter jogos a menos em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o Inter faz uma boa competição, com três vitórias, um empate e uma derrota até aqui.

Tricolor terá retorno de atacante

Após pouco mais de dois meses, o atacante Wellington Rato estará à disposição de Luís Zubeldía contra o Internacional. O jogador está recuperado de uma lesão de sindesmose e de uma entorse no tornozelo esquerdo. O lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Luciano, que estavam suspensos, também retornam ao time.

