Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 06/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Luís Zubeldía desembarcou em São Paulo no dia 21 de abril para iniciar seu trabalho no comando do São Paulo, mas talvez não imaginasse que em pouco tempo cairia nas graças da torcida por atingir ótimos resultados dentro de campo. Mas será "só isso"?

Intenso dentro de campo e cumprindo o bom trabalho que prometeu, o argentino está invicto no comando do Tricolor. Em dez jogos, foram oito vitórias e dois empates, e uma esperança de dias melhores no São Paulo.

O treinador de personalidade forte já demonstrou à beira do gramado que é "emocionado". Até aqui, foram três cartões amarelos e, apesar de nenhuma expulsão, alguns momentos do treinador chamaram atenção, como o chute que deu em uma garrafa d'água em duelo contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, bastante criticado no futebol brasileiro por situações parecidas, chegou a ironizar a situação ao dizer que perguntou ao Núcleo de Inteligência do Verdão se o chute dele teria sido mais rápido: "disseram que eu estava em segundo, o outro foi muito mais rápido".

Zubeldía, em pouco mais de um mês, também já quebrou tabus, como vencer o Talleres pela primeira vez na história e derrubar uma invencibilidade de 17 jogos do time argentino.

O bom relacionamento com o torcedor é cada vez mais claro, e o treinador chegou a usar transporte público no último final de semana, onde encontrou são-paulinos e posou para fotos durante o passeio.

A carreira do jovem treinador de 43 anos começou dentro dos gramados, mas em razão de uma grave lesão no joelho, encerrou sua rápida carreira de jogador profissional aos 23 anos. Do lado de fora das quatro linhas, Zubeldía se tornou, aos 27 anos, o técnico mais jovem da história do futebol argentino ao dirigir o Lanús, clube que ficou por dois anos antes de ir para o Barcelona de Guayaquil.

E não para por aí. O argentino ainda passou por Racing-ARG, Santos Laguna-MEX, Independiente Medellín-COL, Alavés-ESP e Cerro Porteño-PAR, e agora quer fazer história no Tricolor.

