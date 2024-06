O Palmeiras é o atual bicampeão do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 12/06/2024 - 14:52 • São Paulo (SP)

No dia dos namorados, poucas coisas são mais especiais que o torcedor estar em lua de mel com seu time do coração, principalmente, conquistando títulos importantes. Pensando nisso, o LANCE! separou cinco torcidas que estão vivendo um momento de paz dentro de campo. Veja abaixo.

Palmeiras

Ah, o Palmeiras… o time comandado por Abel Ferreira está em lua de mel não é de hoje. Desde a chegada do treinador português ao clube, no final de 2020, o Verdão vem empilhando taças em diversas competições: Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Paulistão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Se tem uma torcida que está feliz no futebol brasileiro, essa torcida veste verde e branco!

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

São Paulo

Desde a chegada do técnico argentino Luís Zubeldía, no final de abril, a torcida do Tricolor vive sorrindo. Isso porque o treinador ainda não sabe o que é perder com a camisa do clube. Em dez jogos, foram oito vitórias e dois empates, além de uma esperança de títulos. Em 2023, o time conquistou a inédita Copa do Brasil e, em 2024, venceu a Supercopa Rei.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Atlético-MG

O Galo vem se tornando um dos times a serem batidos no cenário nacional. Com um time forte e repleto de nomes importantes dentro de campo, como Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana, entre outros. O time mineiro tem chegado longe nas competições que disputa. Atual campeão mineiro, o Atlético-MG está na parte de cima da tabela do Brasileirão e foi o melhor time da fase de grupos da Libertadores.

Pedro Souza / Atlético

Flamengo

O Rubro-Negro é um dos times que mais têm conquistado títulos importantes recentemente, como Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Carioca. Sob o comando de Tite, viveu algumas instabilidades, é verdade, mas parece que tudo já voltou ao normal e, o atual campeão estadual, além de brigar pela liderança do Nacional, está nas oitavas da Libertadores.

(Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP)

Botafogo

Entre tapas e beijos, o Botafogo vem, aos poucos, voltando a se destacar no cenário nacional. O time que bateu na trave do Brasileirão do ano passado, é o atual líder do Nacional deste ano e briga rodada a rodada para não perder a ponta. Na Libertadores, está nas oitavas de final e vai pegar o Palmeiras, nada mal para tentar a revanche da perda do título brasileiro do ano passado.

Vitor Silva/SSPress