Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 09:30 • São Paulo (SP)

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, voltou a ser punido por seu comportamento na área técnica. Sempre muito agitado e às vezes exagerado em reclamações, o argentino recebeu o terceiro cartão amarelo pela segunda vez no Brasileirão, e está suspenso para o próximo compromisso de sua equipe.

O treinador já havia sido sancionado com outros sete cartões ao longo da competição. Primeiro, no bloco de jogos diante de Cruzeiro, Internacional e Criciúma; depois, foi advertido com amarelo e vermelho no confronto com o Athletico-PR; e por fim, estava pendurado após partidas contra Atlético-MG e Grêmio, recebendo o terceiro cartão no empate sem gols com o Juventude, pela 18ª rodada.

No Campeonato Brasileiro, Zubeldía treinou o Tricolor em 13 jogos. Os primeiros dois foram na conta de Thiago Carpini; Milton Cruz assumiu interinamente na terceira jornada, após demissão do atual técnico do Vitória; seriam 15 compromissos de Zubeldía ao todo, caso não estivesse suspenso em dois deles.

A nível de comparação, Luis lidera o ranking dos comandantes mais punido da competição. Abel Ferreira, do Palmeiras, costumeiramente apresentado como "indisciplinado" por rivais, tem dois cartões a menos.

Zubeldía, portanto, será desfalque em um jogo crucial. O argentino não estará na beira do campo diante do líder Botafogo, em partida que acontecerá no MorumBIS, a ser realizada na quarta-feira (24), às 19h30 (horário de Brasília).