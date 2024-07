Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 21:21 • São Paulo (SP)

Zubeldía recebeu cartão amarelo no jogo entre São Paulo e Juventude e foi muito criticado pela postura nas redes sociais. Ele está suspenso mais uma vez e não estará no Morumbis na próxima quarta-feira (24), para a partida diante do Botafogo.

O treinador reclamou com o árbitro Wilton Pereira Sampaio e acabou advertido com seu oitavo cartão amarelo na temporada pelo São Paulo. Diante do Botafogo, Maximiliano Cuberas deve comandar a equipe, pois o assistente equatoriano Carlos Gruezo foi expulso contra o Juventude.

Zubeldía, do São Paulo, é o técnico mais indisciplinado da Série A (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja as reações de torcedores tricolores

✅ FICHA TÉCNICA - Juventude 0 x 0 São Paulo



18ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: 21 de julho de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

⚽ ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Erick e Gilberto.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura e Luciano; Ferreira e André Silva.