(Foto: Fernando Roberto/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo, alcançou uma marca muito especial com a camisa do São Paulo: 200 jogos. O número foi conquistado no duelo do meio da semana, na vitória sobre o Grêmio, no Morumbis, pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador de 23 anos, que agora está entre os reservas da equipe de Luís Zubeldía, entrou no decorrer da última partida, na vaga de Lucas Moura no segundo tempo.

– Um sonho de todos garoto que consegui realizar hoje, que bom que foi com vitória – disse ele, após alcançar a marca importante.

O camisa 11 é Cria de Cotia, chegando clube em 2014, mas estreou pela equipe principal em 2020. Ele tem 12 gols e 26 assistências, além de três títulos conquistados, sendo um deles muito especial, já que foi o autor do gol que garantiu o título inédito do Tricolor na Copa do Brasil de 2023. Também venceu o Paulistão de 2021 e a Supercopa do Brasil deste ano.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Nestor, quando entra em campo com a equipe Luís Zubeldía, tem atuado mais avançado, normalmente, como meias pelo lado esquerdo.

O Tricolor, atualmente, é o quarto colocado na tabela do Brasileirão, com 30 pontos, quatro atrás do líder Botafogo.

+ Sem muitas opções, Zubeldía tenta projetar São Paulo sem Alisson